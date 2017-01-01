В Британии худшая террористическая обстановка за 34 года

В разведке страны сообщили, что за последние четыре года были предотвращены около 20 террористических атак.

Глава Службы безопасности британской разведки Эндрю Паркер заявил 17 октября, что уровень террористической угрозы в стране растет быстрыми темпами и достиг худшего значения за последние 34 года.

«Учитывая все то, что случилось в 2017 году, и то многое, чего удалось избежать, очевидно, что в Великобритании растет уровень террористической угрозы со стороны исламских экстремистов.

Эта гроза многоуровневая, быстро развивающаяся, растущая в темпах и масштабах, которых мы раньше не видели»,

− отметил он и добавил, что с аналогичной ситуацией столкнулась Франция, Бельгия, Испания и Германия.

Паркер также сообщил, что служба контрразведки Великобритании MI5 в настоящее время ведет более 500 расследований предполагаемой террористической деятельности.

По его словам, за последние четыре года в Великобритании были предотвращены около 20 террористических атак.

«Только за последние семь месяцев мы в сотрудничестве с полицией пресекли семь террористических заговоров исламистов», − информировал он.

Напомним, в 2017 году в Великобритании были совершены пять терактов: четыре в Лондоне и один в Манчестере.