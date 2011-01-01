В Эстонии успешная бизнес-леди за одну ночь превратилась в нищенку

Бизнес-леди, создавшая миллионный бизнес в виде сети аптек, мифическим образом обеднела за одну ночь, когда после развода возникла необходимость заплатить бывшему супругу 250 000 евро, пишет Pärnu Postimees.

Бывший вице-мэр Пярну Калев Пяйт и бывшая владелица сети аптек Ülejõe Apteek Хийе Пяйт развелись в 2011 году после 25 лет совместной жизни. Раздел совместного имущества, нажитого в браке, затянулся, и соглашение было достигнуто только спустя пять лет после развода.

Соглашение было очень простым:

Хийе Пяйт оставляет свою долю в аптечном бизнесе, стоимость которого составляет 1,2 миллиона евро, но платит бывшему мужу 250 000 евро.

«Компромисс был предложен с ее стороны, и я согласился. Подумал, что лучше синица в руках, чем журавль в небе», - говорит Калев Пяйт.

Первые 50 000 евро бывший вице-мэр Пярну должен был получить в октябре прошлого года, но деньги на его счет так и не пришли.

Судебный исполнитель, который стал требовать долг, попал в затруднительное положение, так как обнаружил, что счет бизнес-леди, годами зарабатывающей хорошие деньги, оказался пустым, а сама она лишилась всего имущества.

А роскошная квартира, принадлежащая Хийе Пяйт, записана на предприятие и поэтому ее невозможно ни арестовать, ни забрать для покрытия долгов.

«Перед судебным исполнителем она оказалась самым бедным человеком в Пярну», - отмечает Калев Пяйт.

В итоге судебный исполнитель арестовал единственное имущество, которое было у бизнес-леди – ее долю в сети аптек Ülejõe Apteek. Но тут выяснилось, что предприятие не приносит никакой прибыли.

Дело в том, что Хийе Пяйт создала на сына новую фирму, продала этой фирме все имущество сети аптек и всего за три шага снизила до нуля ценность бывшего миллионного бизнеса. При этом сама аптека продолжила работу, как ни в чем не бывало.

Хийе Пяйт же работает «представителем» в фирме сына и получает от него минимальную зарплату. В завершении всего Пяйт подала ходатайство о личном банкротстве.

Управляющая банкротствами Эллин Вилиппус считает, что бизнес-леди просто не хочет платить бывшему мужу. «Есть основания считать, что должник передал имущество и существенно снизил свой доход, чтобы уклониться от выполнения обязанностей. Временный управляющий обнаружил признаки возможного преступления», - сказала Вилиппус и добавила, что если Хийе Пяйт все-таки объявили бы банкротом, то она обратилась бы в полицию.

Однако до полиции дело так и не дошло, так как Хийе Пяйт быстро забрала ходатайство о банкротстве.

В итоге дело вновь передано судебному исполнителю, который ничего не может сделать, так как денег у женщины официально нет.

Адвокат Калева Пяйта Людмила Тамар считает, что вероятность, что ее клиент получит деньги, минимальна, так как даже если Хийе Пяйт предъявят обвинение в совершении преступления, то деньги Калев Пяйт все равно не получит.

«Мы не хотим ее отправлять в тюрьму, мой клиент просто хочет получить свои деньги», - говорит адвокат.

Другой вариант – идти в суд. Однако, учитывая, что судебный процесс требует много времени и денег, в Эстонии в аналогичных случаях в суд обращаются крайне редко.