К резиденции Порошенко стянули военную технику

Народный депутат Украины Виктория Войцицкая в своем фейсбуке сообщила о стягивании военных и техники к резиденции президента страны Петра Порошенко под Киевом.

«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков - Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?», — написала она.

По ее словам, на вопрос о цели нахождения военных и техники на данной территории ей ответили, что проводятся учения.

Ранее сообщалось, что в центре Киева митингующие установили около 100 палаток.