СМИ: Павленского поместили в психиатрическую больницу

Скандально известного художника Петра Павленского, который недавно поджег здание Банка Франции, перевели в психиатрический госпиталь.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на свои источники, такое решение было принято специалистами после изучения поведения задержанного.

Прокуратура Парижа продолжает расследование дела.

Напомним, Павленский назвал целью акции в Париже «революционный пожар во всем мире».

Попросивший политического убежища во Франции Петр Павленский в начале 2017 года уехал из России в связи с обвинением в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной. В мае ему было предоставлено убежище во Франции.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp— Capucine Henry (@capucinema) 16 October 2017

Пётр Павленский широкой публике известен не своими полотнами, а акциями против существующей политической реальности.

К примеру, акция «Шов»: Павленский зашил себе рот и два часа стоял в одиночном пикете у Казанского собора в Санкт-Петербурге — так он поддерживал панк-группу Pussy Riot, над участницами которой в 2012 г. проходил судебный процесс.

Во время акции «Отделение» Пётр уселся голым на заборе института психиатрии им. Сербского и отрезал себе ножом мочку уха. Так он протестовал «против использования психиатрии в политических целях».

Но, пожалуй, самой нашумевшей стала «Фиксация»: в ноябре 2013 г. Павленский прибил гвоздём собственную мошонку к каменной брусчатке Красной площади. «Голый художник, смотрящий на свои прибитые к кремлёвской брусчатке яйца, — метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества», — объяснил смысл акции Павленский.

После акции «Угроза», когда «художник» поджёг дверь здания органов госбезопасности на Лубянке, было заведено уголовное дело и его отправили в СИЗО, но он был освобождён в зале суда с наказанием в виде штрафа. Изрядная часть нашей либеральной общественности восхищалась смелостью и креативом «борца с режимом», активно голосуя в его поддержку лайками в Сети.