В Москве эвакуируют два вокзала и Российскую государственную библиотеку

По словам источника в правоохранительных органах, в Москве эвакуируют Курский и Павелецкий вокзалы, а также Российскую государственную библиотеку после анонимных звонков о «минировании», передает РИА «Новости».

«Поступила информация об угрозе взрывов на Курском и Павелецком вокзалах, в здании Российской государственной библиотеки, идут проверки», — сказал он.

Он также отметил, что ранее проверка на Ярославском вокзале не выявила угрозы.

Как уже сообщал наш портал, в сентябре по всей России прокатилась волна мероприятий по эвакуации торговых центров, школ, вузов и административных зданий из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.