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В Париже пьяный русский бросался на людей с бензопилой

Korrespondent.net
Фото: PHILIPPE LOPEZ / AFP

В Париже задержали пьяного мужчину, который угрожал на улице людям бензопилой. Об этом сообщает Parisien.

В полицию поступил экстренный вызов о происходящем. Прибывший на место наряд обнаружил мужчину, из одежды на котором были одни только трусы. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, при этом в руках он держал бензопилу.

Полицейские обезвредили мужчину, заковали его в наручники и доставили в полицейский участок.

«Нападавший, русского происхождения, был мертвецки пьян», - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Донецкой области пьяный российский военный угнал автомобиль у местного жителя и на нем влетел в автобусную остановку.

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