В Португалии глава МВД ушла в отставку из-за лесных пожаров

Министр внутренних дел Португалии Констанца Урбано де Соуза подала в отставку. Причиной такого решения стали масштабные лесные пожары, из-за которых в этом году в стране погибли более ста человек.

В обнародованном письме министр заявила, что у нее нет «политических и личных причин» для продолжения работы на этой должности, сообщает Publico.

Де Соуза отметила, что впервые непублично попросила об отставке еще летом, когда в районе Педроган-Гранди в результате лесных пожаров погибли 64 человека. Однако она осталась в правительстве, пытаясь подготовить модель предотвращения лесных пожаров и контроля за ними.

Министр указала, что

гибель людей от пожаров в последние дни является следствием различных факторов, но все равно настаивает на принятии своей отставки

ради «сохранения собственного достоинства».

Как сообщалось, число погибших в результате лесных пожаров в Португалии и Испании достигло 45 человек, еще 71 человек получил травмы. Большинство погибших были найдены в собственных автомобилях.