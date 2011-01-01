Собчак собирается баллотироваться в президенты России

Телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости». Кроме того, у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как «кандидат против всех», и призывает желающих вступать в ее команду.

Ее письмо опубликовала газета «Ведомости».

"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста - я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", - говорится в письме Собчак.

«Я - вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле», - сообщается в письме.

За несколько часов до эфира журнал The New Times опубликовал материал под названием «Собчак начинает гонку», в котором со ссылками на анонимные источники рассказывалось, что в передаче на «Дожде» телеведущая объявит о своем выдвижении.

В статье говорилось, что Собчак будет баллотироваться в президенты в роли кандидата от либеральной творческой интеллигенции и бизнеса. По словам нескольких собеседников The New Times, близких к Кремлю, в ходе кампании Собчак будет выступать с критикой Навального. В частности, она будет упрекать его за «вождизм и популизм».

«Собственно, в этом и заключается задумка Кремля, который и предложил Собчак поучаствовать в выборах в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011 - 2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT», - писал The New Times.

Сама Собчак на вопрос, будет ли она 18 октября в эфире «Дождя» объявлять о начале своей президентской кампании, ответила: «Не об этом совсем. На «Дожде» будет совсем другое».

Впервые о том, что одним из кандидатов на выборах президента в марте 2018 года может быть женщина, написала газета «Ведомости» 1 сентября со ссылкой на собеседников в администрации президента и близких к ней экспертов. По данным газеты, к Кремле рассматривают пять-семь кандидатур, в том числе Собчак.

14 октября Русская служба Би-би-си сообщила, что Собчак встречалась с Путиным и беседовала с ним один на один. По данным издания, телеведущая готовит фильм об отце, бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, при котором Путин начал свою карьеру во власти, и во время беседы просила его принять участие в фильме. За несколько дней до встречи с Путиным на вопрос об участии в выборах Собчак сказала: «Мне все интересно».