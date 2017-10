В США мужчина открыл стрельбу: трое погибших

«(Прибывшие на место происшествия полицейские, – ред.) обнаружили пять человек с пулевыми ранениями, трое из них погибли», – заявил представитель отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде Уиллиам Дэвис на брифинге.

Он отметил, что нападавший был вооружен пистолетом. У правоохранительных органов есть один подозреваемый по этому дело - чернокожий мужчина по имени Ради Принс, поиски которого продолжаются.

#BreakingNews Kenley who is in the lockdown sent me this video. Follow @FOXBaltimore Emmorton Business Park Harford County pic.twitter.com/fteLIanUan — Kathleen Cairns (@CairnsKcairns) October 18, 2017

Ранее в местной полиции сообщили, что стрельба произошла в бизнес-парке «Эммортон». Несколько учебных заведений города сообщили о введении закрытого режима в связи с сообщениями о неподконтрольном стрелке.

#BreakingNews Kenley who is in lockdown just sent this pic. Fire truck. Emmorton Business Park Harford Co. Follow FOX45 LIVE right now pic.twitter.com/VncmfHN8MU— Kathleen Cairns (@CairnsKcairns) October 18, 2017