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В США мужчина открыл стрельбу: трое погибших

korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

В результате стрельбы в городе Эджвуд на северо-востоке американского штата Мэриленд погибли три человека. Еще двое получили ранения, сообщил представитель местного отделения полиции.

«(Прибывшие на место происшествия полицейские, – ред.) обнаружили пять человек с пулевыми ранениями, трое из них погибли», – заявил представитель отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде Уиллиам Дэвис на брифинге.

Он отметил, что нападавший был вооружен пистолетом. У правоохранительных органов есть один подозреваемый по этому дело - чернокожий мужчина по имени Ради Принс, поиски которого продолжаются.

Ранее в местной полиции сообщили, что стрельба произошла в бизнес-парке «Эммортон». Несколько учебных заведений города сообщили о введении закрытого режима в связи с сообщениями о неподконтрольном стрелке.

Терроризм США
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