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В Германии квартиросъемщик год не закрывал краны с водой

NEWSru.com
Фото: REUTERS/Scanpix

Житель северного немецкого городка Зальцгиттер прославился тем, что на год оставил включенными все краны в квартире. За это время утекло семь миллионов литров воды.

Примечательно, что жилье немец арендовал. Хозяин заметил утечку только через год, когда получил огромный счет от водопроводной компании.

Квартирант не закрывал воду в раковине, ванне и туалете. Утечку заметили даже муниципальные власти, ведь это привело к превышению среднего расхода воды в городе на 44 тысячи литров, сообщает региональное издание The Local.

Тревогу забили, когда владелец квартиры получил требование от водопроводной компании оплатить дополнительные 10800 евро.

Арендодатель подумал, что произошла ошибка, но все-таки вызвал полицию, опасаясь, что в водопроводе произошла утечка.

Квартирант изначально отказался пустить стражей порядка в дом, а затем бросился на правоохранителей и легко ранил троих из них. В полицейском отчете сказано, что мужчину смогли одолеть только с помощью слезоточивого газа.

31-летнего немца после осмотра врача поместили в психбольницу. В дни, предшествовавшие полицейскому рейду, он заблокировал стоки в своем доме и затопил большую часть здания.

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