Google построит в Канаде район будущего

Материнская компания Google Alphabet Inc.построит «район будущего» в Торонто. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет The Financial Times.

Проектом займется Sidewalk Labs, дочерняя структура Alphabet, которая планирует вложить на разработку и тестирование50 млн долларов. Под «район будущего» выделили почти 5 га земли на берегу Онтарио. В будущем площадь могут увеличить до 323 га.

Район будет адаптирован под движение беспилотного транспорта и грузовых дронов, причем маршруты для дронов проложат под землей.

Район оборудуют системой датчиков, которые будут контролировать все сферы жизнедеятельности: от заполнения мусорных контейнеров - до уровня шума в домах.

Предполагается, что в районе не будут использовать личный автотранспорт. Жители будут передвигаться на беспилотных шаттлах и велосипедах, причин

Компания также предлагает отказаться от использования личного автотранспорта, а жителей района пересадить на беспилотные шаттлы и велосипеды.

Дорожки для велосипедистов обещают подогревать зимой.

Ранее Google и HTC объявили официально о завершении сделки, в результате которой R&D-подразделение «Powered by HTC» стало частью Google.