Ребенок упал в Ниагарский водопад во время фотосессии

Десятилетний мальчик упал с 30-метровой высоты в ущелье Ниагарского водопада, сообщает TorontoNews.

Ребенок упал в воду в районе участка Ниагарского водопада под названием Подкова на территории канадской провинции Онтарио.

Boy, 10, falls down Niagara Gorge after losing balance on railing

«Мать фотографировала своего 10-летнего сына, сидящего на огораживающих смотровую площадку перилах, когда ребенок потерял равновесие и сорвался с 30-метровой высоты», – говорится в сообщении.

Спасателям удалось оперативно отыскать ребенка. Мальчика с многочисленными ушибами доставили в больницу, его жизнь находится вне опасности.