Кандидат в президенты РФ Собчак: язык, «непонятливая» Латвия и русские

Известная журналистка, светская львица и, как сейчас модно говорить теледива Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Слухи о таком ее решении, которые, кстати, она не подтверждала, а скорее, опровергала муссировались уже давно, однако такой шаг, так или иначе, стал для России сюрпризом. На фоне поднятой шумихи Русский TVNET решил напомнить своим читателям, что же в свое время говорила Ксения в интервью нашему порталу о себе, политике и, в частности о Латвии, русскоязычных и «Новой волне».

"Я в президенты? "У меня есть некий секретный медийный проект, а не план избирательной кампании"

Напомним, что как уже писал Русский TVNET, 1 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что в качестве предполагаемых «спарринг-партнеров» Путина на президентских выборах рассматривается пять-семь кандидатур, среди которых три женщины из партии «Справедливая Россия» и еще одна должна быть не состоящей ни в одной из партий. На эту роль, по словам источника, идеально подходит Ксения Собчак, «демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она».

Кандидатом в президенты России может стать женщина

Как отмечал портал kompravda.eu, сама Ксения Собчак неожиданную новость вроде как не подтверждала, а скорее опровергала: мол, если это задумка Кремлевской администрации, то я с ними знаться не знаюсь.

И вообще у меня есть некий секретный медийный проект, а не план избирательной кампании.

Собчак в президенты? А зачем?

Однако утечки продолжали поступать, как из дырявой водосточной трубы. Дескать уже и на «Дожде», где она работает, прошли какие-то совещания на тему, кем ее заменить и отстранять ли от эфира на время кампании. И якобы «начальника штаба» она себе уже пыталась подыскать, но пока не нашла. Серьезные издания публиковали «аналитические материалы» на тему о том, как, гипотетически, предвыборная кампания Ксении Анатольевны могла бы «оживить» политический «баттл», который видится пока железобетонно-предсказуемым в своем итоге.

За Путина все равно проголосуют подавляющее большинство россиян.

Хотя сам Путин о своем выдвижении еще не объявлял и, видимо, не видит причин, по которым ему надо с этим торопиться. Но напомним, что Ксения Собчак – крестница действующего президента, так что их предвыборное противостояние стало бы, чисто гипотетически, беспрецедентным явлением в истории не только современной России, но и многих других стран мира.

Путин: если хочет в президенты России - пусть идет!

Циркулирующие слухи тогда прокомментировал президент России Владимир Путин, причем, скорее, нейтрально-благожелательно. Мол, хочет – пусть идет. И присовокупил к комментарию очень теплый отзыв об отце Ксении – Анатолии Собчаке, который сыграл важную роль в его жизни.

«Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке», - сказал глава российского государства журналистам по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

Он пояснил: «Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать».

«Работать надо сейчас. Каждому на своем месте. Активно. Не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду»,

- указал президент.

«В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», - добавил Путин.

На просьбу прокомментировать слухи о намерении телеведущей Собчак принять участие в президентских выборах, Путин ответил:

«О том, что она собирается баллотироваться, слышу первый раз. Уверен, что будут и другие кандидаты»

(цитата по «Интерфаксу»).

Каждый имеет право выставить кандидатуру на выборах президента, и Ксения Собчак не является исключением, добавил президент России.

Здесь уместно привести цитату одного из комментариев читателя Рунета: «Примечательно, если бы она была серьезной политической фигурой и составляла бы серьезную конкуренцию Путину, никто бы ее до выборов не допустил, более того, ее бы слили на этапе регистрации в кандидаты. А тут очевидный фарс, в котором и Путин и Ксю преследуют каждый свои цели».

Тайная встреча с Путиным

Далее, как сообщила Русская служба ВВС, телеведущая Ксения Собчак, которая недавно перестала отвергать возможность своего участия в президентских выборах в следующем году, встретилась с российским президентом Владимиром Путиным.

О встрече телеведущей с главой государства рассказала ее мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова, и два анонимных источника ВВС. Собчак снимает фильм о своем отце, бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, при котором Путин начал свою карьеру во власти. Для этого фильма она и встречалась с президентом. «После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», - заявил собеседник ВВС.

"Самостоятельная девушка": зачем Собчак встречалась с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о встрече заявил: «Без комментариев». Собчак не ответила на запросы.

Она-таки решилась

Итак, 18 октября 2017 года все слухи и домыслы обрели реальность. Телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости». Кроме того, у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как «кандидат против всех», и призывает желающих вступать в ее команду.

Ее письмо опубликовала газета «Ведомости».

Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России (полный текст письма)

"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста - я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", - говорится в письме Собчак.

«Я - вне жестких идеологических рамок.

Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против.

Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле», - сообщается в письме.

Журнал The New Times опубликовал материал под названием «Собчак начинает гонку», в котором со ссылками на анонимные источники рассказывалось, что в передаче на «Дожде» телеведущая объявит о своем выдвижении.

Socialite Ksenia Sobchak Announces Bid for Russian Presidency

В статье говорилось, что Собчак будет баллотироваться в президенты в роли кандидата от либеральной творческой интеллигенции и бизнеса. По словам нескольких собеседников The New Times, близких к Кремлю, в ходе кампании Собчак будет выступать с критикой Навального. В частности, она будет упрекать его за «вождизм и популизм».

«Собственно, в этом и заключается задумка Кремля, который и предложил Собчак поучаствовать в выборах в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011 - 2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT», - писал The New Times.

Собчак про Латвию, «Новую волну» и нас с вами

Но оставим в стороне всю нынешнюю поднятую в России по поводу заявления Ксении Собчак шумиху, комментарии и прогнозы политиков, аналитиков, злопыхателей и сторонников нового и эпатажного кандидата в президенты. Как нам представляется, читателям Русского TVNET было бы небезынтересно вспомнить, что в далеком 2012 году говорила Ксения в интервью нашему порталу не только по поводу политики, но и нашей страны. Приводим некоторые фрагменты этого интервью.

О политике

- Наступает такой момент, когда, понимаете, невозможно быть в стороне, когда все происходящее касается лично меня, лично каждого, когда нейтралитет - это уже преступление. Поэтому я уже не могла не говорить, и не делать то, что считаю нужным.

... Очевидно ведь, что у «Единой России» и нынешнего режима уже нет той поддержки, что прежде: человек, которого так глубинно обманывают, воспринимает это как оскорбление чувства достоинства. Как говорил Остап Бендер, «вы тем самым оскорбляете мой интеллект». Люди не любят, когда их держат за идиотов. ... Я считаю своим долгом, чтобы любыми благими намерениями не была выстлана дорога в ад. ...Уже вообще все у нас изменилось, и это никуда невозможно спрятать. Сейчас на российских федеральных каналах появляются передачи, свидетельствующие о блокаде альтернативного мнения. Дальше, просто, вопрос, насколько все это в России будет нарастать, ведь и «перестройка» в России делалась не за один год. Моя вера состоит в том, что время сейчас сжалось и время идет быстрее, чем в восьмидесятые годы. Я считаю, что какие-то изменения в России произойдут года за полтора-два.

...И если выбирать Путина лишь потому, что Жириновский «не в себе», то это неверно. Лучшее всегда найдется, если не идти на компромисс.

Это я постараюсь доказать и своей жизнью, и постараюсь это же принцип внедрит в политическую жизнь России.

О себе и «выливаемой грязи»

- Я не комментирую выливаемую на меня «грязь». Если человек опускается до оскорблений, то это говорит само за себя об этом человеке. Если Вы заметите, я никогда до оскорблений не опускаюсь. Да, я могу «постебаться», могу подшутить... Но ведь в этом и искусство, что одно дело уметь «тонко уколоть», а совсем другое – развернуться и «ударить дубиной».

Мне даже приятно, что на мой «стеб», тонкие провокации и насмешки люди отвечают грубыми приступами злобы.

Я всегда говорю о своих «визави» легко, а они, зачастую, тяжело и тривиально.

О Балтии, непонимающей Латвии и положении русских

Меня очень поразила информация, что Эстония среди Западных стран сейчас находится на третьем месте по рейтингу свободы прессы. Меня это поразило! Значит, в этом плане многое делается правильно. Там уничтожается коррупция, - это вот то, что я знаю про Эстонию. Но, безусловно,

у меня большие вопросы к решению положения русскоязычного населения Латвии.

Это большая проблема, и уклоны здесь, у вас, идет с обеих сторон не в совсем правильную сторону.

... Желание Латвии и других двух стран Балтии отмежеваться от России после стольких лет советской политики мне совершенно понятно.

Ясно, что ваши страны больше хотят принадлежать к Европе, чем к России.

Другое дело, что это желание стало немного «больным» и не совсем правильным, на мой взгляд. Ведь лучшее: язык, культура и люди, которые хотели сюда эмигрировать – это, наверное, и есть та ценность, которая осталась на постсоветском пространстве.

Думаю, лет через 10-15 вы в Латвии поймете, что гораздо лучше мигранты из России,

которые комфортно чувствуют себя а Прибалтике, чем приезжие из других стран бывшего СССР.

В той демографической ситуации, которая сейчас существует, этого не избежать. Так лучше пусть даже на менее оплачиваемые работы в Латвию приедут люди из России, а не «какие-то другие»...

во всяком случае, к этому бы стремилась любая европейская страна, и странно, что Латвия этого не понимает.

О «Новой волне»

... Если такое решение будет принято (на момент интервью уже велись разговоры о закрытии в Юрмале фестиваля "Новая волна, - прим.ред.), то могу понять, почему. Ведь, в принципе, «Новая Волна» - это «платник», который держал Юрмалу и создавал в ней центр туризма, был важным источником доходов для вашей страны. Но в последние годы у меня возникло впечатление, что для кого-то фестиваль стал просто возможностью заработать еще какие-то лишние деньги.

Ведь взвинчиваются безумные цены на гостиницы, на все подряд. Но Латвия должна понимать, что же выгодно этой стране и конкретно Юрмале. Жалко, если «Новой Волны» у вас больше не будет, потому что я очень люблю Юрмалу, но в то же время я считаю, что