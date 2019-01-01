Суд признал закон о налоге солидарности не соответствующим Конституции

Суд признал, что статья 6-я закона, которая оговаривает налоговые ставки, не соответствует принципу равенства и нарушает 91-ю статью Конституции. Статья признана не имеющей силы с 1 января 2019 года, чтобы у Сейма было время разработать альтернативное регулирование, не создавая проблем для государственного бюджета.

КС признал тем не менее, что закон о налоге солидарности принят корректно, с учетом регламента Сейма, к разработке закона были привлечены эксперты и социальные партнеры, так что нет оснований считать, что закон был принят поспешно, как утверждали податели жалобы - несколько предприятий и предпринимателей.

Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.