На Украине машина врезалась в пешеходов: есть погибшие

Вечером 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще пять получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, Lexus на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg. От удара Lexus вылетел на тротуар, где в этот момент находились десятки пешеходов. За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь местного бизнесмена Алена Зайцева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.