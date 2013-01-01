Мадрид собирается лишить Каталонию автономии

Правительство Испании собирается лишить всякой автономии Каталонию и в ближайшее время возьмет регион под свой контроль, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Мадрида.

Сегодня, 19 октября, в 10 часов по испанскому времени истек срок ультиматума, который объявил Мадрид Каталонии. Правительство страны требовало от лидера региона Карлеса Пучдемона, чтобы он поставил точку в вопросе, объявила Каталония о независимости или нет.

«Если правительство по-прежнему будет препятствовать диалогу и продолжит репрессии, каталонский парламент может продолжить, если сочтет целесообразным, голосовать за официальное заявление о независимости», - цитирует Reuters письмо каталонского лидера премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Пучдемон опубликовал это письмо за несколько минут до истечения ультиматума, который он ставил Рахою, добиваясь отмены двусмысленного заявления по поводу «неблагоразумия» каталонских лидеров и перспективы введения прямого управления регионом.

Испанская газета El Pais пишет, что заявление Пучдемона следует понимать как признание того, что формальная независимость Каталонии на прошлой неделе объявлена не была. Каталонский лидер не стал в своем письме оценивать предложения правительства по поводу обсуждения ситуации в конгрессе или перспектив проведения региональных выборов, чтобы избежать применения ст. 155 конституции. Он подчеркнул, что призывает к диалогу с правительством Испании.

«Несмотря на все наши усилия и наше стремление к диалогу, единственным ответом остается угроза приостановления автономии.

Это говорит о нежелании признавать проблему и обсуждать пути ее решения», - говорится в документе.

Каталонский лидер добавил, что его просьба о встрече лицом к лицу была проигнорирована, а «испанские репрессии» усилились после того, как в понедельник были арестованы два каталонских активиста.

Если бы Пучдемон ответил на вопрос о провозглашении независимости Каталонии положительно, это позволило бы властям Испании ввести в действие статью 155 конституции страны: приостановить политическую автономию региона и взять его под свой контроль. Эта статья позволяет Мадриду распустить региональное правительство и объявить о проведении новых выборов.

Также центр может взять на себя руководство местными полицейскими силами и контроль над телевидением.

За 39 лет испанской конституции 155-я статья не была применена ни разу, несмотря на то что в Каталонии уже дважды принимались декларации о независимости - в январе 2013 года и в ноябре 2015-го. Оба раза они были аннулированы испанскими судами.



