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Фото: «Каляки-маляки» в паспорте не позволили белорусу выехать за границу

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: TASS/Scanpix

Гражданин Белоруссии не смог въехать в Украину из-за детских рисунков в паспорте. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 18 октября в пункте пропуска Новая Рудня за нарушение режима государственной границы был задержан 36-летний житель Гомельской области.

Отмечается, что, выезжая в Украину, мужчина предъявил пограничникам паспорт, в котором одна из страниц была полностью украшена рисунками солнца, леса, дома.

Сам мужчина признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, но его проигнорировал.

В соответствии с законодательством паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу его не пропустили.

Белоруссия
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