Человечки на дорожных знаках в Финляндии станут бесполыми

В рамках реформы закона о дорожном движении в Финляндии будут обновлены все дорожные знаки, при этом изображения людей на них сменят обезличенные бесполые фигурки, сообщает Фонтанка.Fi.

Однако за этим стоит вовсе не стремление к гендерной нейтральности, а чисто практическая цель - сделать знаки четче и заметнее, отмечает издание.

«Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина, - приводятся в публикации слова эксперта Юкки Хопеавуори из транспортного ведомства страны. - Важно то, что изображение четко передает действие».

По данным Yle, изменения коснутся большинства дорожных знаков.

Также на дорогах появятся абсолютно новые знаки: к примеру, на скоростных трассах будут установлены минимальные ограничения скорости.

Помимо этого, появятся обозначения для велосипедной дороги и пересечения главной дороги велосипедистами. Обновление такого масштаба в Финляндии в последний раз проводилось в 1980-х годах.