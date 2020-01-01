Всемирный банк ожидает, что машин в мире станет вдвое больше

Число автомобилей во всем мире к 2050 году вырастет в 2 раза, или на 1,2 миллиарда машин. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, передает Прайм.

«Транспортный мир меняется быстро, и его будущее пока нельзя с точностью определить. Мы знаем, что дополнительные 1,2 миллиарда автомобилей появятся на мировых дорогах - это вдвое больше, чем сегодня», - сообщается в документе.

Помимо этого, Всемирный банк прогнозирует, что к 2030 году ежегодный мировой пассажиропоток превысит 80 триллионов пассажиро-километров, что на 50% больше показателя 2015 года. К 2020 году более 60% глобального трафика будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и Африку.

Банк указывает в докладе прогноз компании Cisco, согласно которому

к 2020 году в мире будет около 26,3 миллиарда цифровых устройств, что более чем в три раза превышает число людей в мире.

«Развитие технологий может привести к более справедливой, эффективной и безопасной мобильности и может позволить странам изменять способы перемещения людей, товаров и услуг», - отмечается в докладе ВБ.

В докладе также сообщается, что на сегодняшний день менее 18% людей во всем мире хотя бы раз оказывались на борту самолета. Несмотря на этот факт, банк ожидает рост спроса на авиапутешествия в 2 раза в ближайшие 20 лет.