Миру грозит банановая катастрофа

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустила программу стоимостью 98 млн долларов по борьбе с распространением грибка, поражающего банановые плантации.

Как отмечается, новый грибок приводит к болезни бананов, которая может длиться годами и распространяться через загрязненные материалы, воду, обувь, сельскохозяйственные инструменты и транспортные средства.

В ФАО подчеркивают, что бананы - самый продаваемый фрукт в мире, а также основной продукт питания и источник дохода для 400 млн человек, сообщает ФАО.

«Банан - это больше чем просто фрукт. Для миллионов людей в сельской местности - в Азии, Африки, Латинской Америке - это ключевая культура. В это трудно поверить, но бананы выращивают в 135 странах, хотя не везде в больших объемах. Но это показатель того, насколько важна эта культура», - отметил эксперт ФАО Фазиль Дусунсели.

По мнению ФАО,

если в мире не примут меры, то к 2040 году новый грибок может поразить до 1,6 млн га банановых насаждений - одну шестую мирового производства.

Потери могут составить до 10 млрд долларов.

Грибок впервые обнаружили в Юго-Восточной Азии в 1990-х гг. С тех пор штамм выявили на 19 участках в странах Ближнего Востока, Южной Азии и Африки к югу от Сахары.

Объявленная пятилетняя программа ФАО по борьбе с грибком охватывает 67 стран, организация надеется предотвратить дальнейшее распространение болезни и сократить площадь заражения.