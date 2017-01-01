СМИ сообщили о возвращении Обамы в политику

Бывший президент США Барак Обама возвращается в политику. Как сообщает агентство AFP, Обама примет участие в митингах в поддержку кандидатов от Демократической партии на губернаторский пост в штатах Нью-Джерси и Вирджиния.

Губернаторские выборы в этих штатах запланированы на 7 ноября и это единственные важные выборы в США в этом году.

Пока неизвестно, о чем будет говорить на публике Обама, который с момента прекращения своих президентских полномочий в январе 2017 года только несколько раз нарушал молчание, чтобы прокомментировать вопросы иммиграции, здравоохранения и изменений климата.

Анонсированное выступление Барака Обамы в 220-тысячном городе Ричмонд спровоцировало длинные очереди желающих купить билеты на мероприятие Демократической партии.