В Австрии обнародовали окончательные итоги выборов

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил финальные результаты досрочных парламентских выборов в стране, передает РИА Новости.
По итогам окончательного подсчета бюллетеней, лидером голосования остается Австрийская народная партия, которая набрала 31,5% голосов избирателей.
Социал-демократическая партия Австрии обходит право-националистическую Партию Свободы, получая 26,9% голосов избирателей.
Правая партия, ранее занимавшая второе место, получает 26% голосов.
Напомним, 15 октября в Австрии состоялись досрочные парламентские выборы.