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В Австрии обнародовали окончательные итоги выборов

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил финальные результаты досрочных парламентских выборов в стране, передает РИА Новости.

По итогам окончательного подсчета бюллетеней, лидером голосования остается Австрийская народная партия, которая набрала 31,5% голосов избирателей.

Социал-демократическая партия Австрии обходит право-националистическую Партию Свободы, получая 26,9% голосов избирателей.

Правая партия, ранее занимавшая второе место, получает 26% голосов.

Напомним, 15 октября в Австрии состоялись досрочные парламентские выборы.

Австрия
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