США в ООН: Вмешательство России в выборы − война

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что вмешательство одной страны в выборы других государств является способом ведения войны и оружием, которое предпочитает Россия, пишет Politico. С таким заявлением она выступила во время дискуссии в Институте Джорджа Буша 19 октября.

«Когда страна может вмешаться в выборы в другой стране, это война», − подчеркнула Хейли.

«Мы видим это не только здесь, посмотрите на Францию и другие страны. Они это делают повсюду, это предпочитаемое ими оружие», − указала постпред США.

Она также заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за «вмешательство» в дела Соединенных Штатов.

«Мне кажется, это примечательно. Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими», − сказала Хейли.

Напомним, в конце сентября в США усилили санкции против России.