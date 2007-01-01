Франция официально признала гимн и флаг ЕС

Франция официально признала символы Европейского союза – гимн и флаг. Уведомление об этом решении главе Европейского совета Дональду Туску направил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что на сайте пресс-службы администрации президента Франции соответствующее сообщение не опубликовано.

В распространенном Елисейским дворцом пресс-релизе говорится, что признание Францией гимна и флага ЕС – «символический и политический жест» против попыток расколоть Европейский союз.

Флаг с кольцом из двенадцати золотых звезд на синем фоне и гимн на музыку оды «К радости» из Девятой симфонии Людвига ван Бетховена указаны как символы общности и лояльности жителей ЕС в 52-й статье Лиссабонского договора от 2007 года. Под ней подписались 16 стран. Франция до этого не входила в их число.