История сборщиков ягод: работодатель отнял паспорта и заставлял работать без выходных

Около 40 сезонных работников из Таиланда в Центральном окружном суде Финляндии выступили против своего бывшего работодателя и обвинили его в эксплуатации.

Как сообщает Yle, иностранцы требуют выплатить им 60 тысяч евро, а обвинение настаивает на трехлетнем приговоре.

Прокурор указывает, что финский фермер отнял у таиландцев паспорта, поселил их в вагончиках, заставил работать по 12 - 15 дней без выходных, а также платил им скудное жалованье - 1 евро за литр собранных ягод, пишет Fontanka.fi.

Окончательный вердикт в этом деле будет вынесен в декабре.