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Пожары в Калифорнии: ущерб от разрушений превысил $1 млрд

Korrespondent.net
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Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии предварительно оценили в $1 млрд, но велика вероятность, что эта сумма будет расти. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает MarketWatch.

Чиновники ожидают, что после того, как эвакуированные жители смогут вернуться домой, количество страховых исков возрастет.

По информации государственного страхового инспектора Дейва Джонса, согласно первым данным восьми страховых компаний, которые получили десятки тысяч обращений от застрахованных граждан, общая сумма ущерба составляет $1,045 млрд.

Чиновники ожидают, что

после того, как эвакуированные жители смогут вернуться домой, количество страховых исков возрастет.

По информации государственного страхового инспектора Дейва Джонса, согласно первым данным восьми страховых компаний, которые получили десятки тысяч обращений от застрахованных граждан, общая сумма ущерба составляет $1,045 млрд.

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