LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

СМИ: Поклонская до сих пор гражданка Украины

Korrespondent.net
Наталья Поклонская | Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

У депутата Госдумы Российской Федерации Натальи Поклонской все еще есть украинское гражданство. Об этом говорится в ответе Администрации президента Украины в ответ на депутатский запрос Сергея Лещенко, передает Украинская правда.

В Администрации главы государства отметили, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

«Согласно статьям 24 и 25 Закона «О гражданстве» полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями», - объясняют в администрации.

Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

Наталья Поклонская
0 Комментарии