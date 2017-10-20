СМИ: Поклонская до сих пор гражданка Украины

У депутата Госдумы Российской Федерации Натальи Поклонской все еще есть украинское гражданство. Об этом говорится в ответе Администрации президента Украины в ответ на депутатский запрос Сергея Лещенко, передает Украинская правда.

В Администрации главы государства отметили, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

«Согласно статьям 24 и 25 Закона «О гражданстве» полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями», - объясняют в администрации.

Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство