Юнкер: По Северному потоку нет единого мнения

В Евросоюзе нет единой позиции относительно предоставления Еврокомиссии мандата на проведение переговоров с Россией по проекту газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая по завершении первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает Радио Свобода.

«Согласия между странами ЕС относительно мандата на ведение переговоров Европейской комиссии с Россией нет.

Я ознакомил лидеров 28 государств-членов с позицией Еврокомиссии. Ее поддержали многие страны.

Но многие государства также считают, что нет необходимости предоставлять ЕК этот мандат. Во всяком случае, мы решили, что Европейский совет должен дальше над этим вопросом работать», – сказал Юнкер.

Ряд стран ЕС, а также Украина выступают против проекта газопровода Северный поток-2. Они заявляют, что он создаст дополнительные рычаги давления со стороны Москвы. Его лоббирует РФ и некоторые европейские, в частности немецкие компании.

Как сообщалось, накануне стало известно, что у Северного потока-2 возникли новые проблемы. В частности, Дания планирует принять закон о запрете строительства газопровода в своих территориальных водах, мотивируя это угрозой национальной безопасности.

А Польша планирует лишить Россию доходов от прокачки газа по Северному потоку-2, если этот газопровод все же будет построен.