Продюсер Серебренникова скрывается от следствия в Латвии

Объявленная в розыск продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уехала из России в Латвию на туристическом автобусе. Об этом говорится в материалах ее дела, озвученных в Мосгорсуде, сообщает ТАСС в пятницу, 20 октября.

Отмечается, что Воронова покинула страну еще в мае.

В пятницу суд рассмотрел жалобу на заочный арест и отклонил ее. «Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в постановлении.

Продюсер обвиняется в хищении денег, выделенных государством на проект «Платформа» худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

4 сентября адвокат режиссера обвинилВоронову в уничтожении документов, подтверждающих невиновность Серебренникова.

Худрука обвиняют в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей. Соучастниками по делу также проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, генпродюсер Алексей Малобродский, главный бухгалтер Нина Масляева и Воронова. Все, кроме последней, находятся под стражей.