Стая медведей оккупировала российское село

Окрестности села Рыркайпий, расположенного в Иультинском районе Чукотского автономного округа России, уже несколько дней оккупированы двумя десятками белых медведей. Местные жители боятся выходить из домов, сообщает The Siberian Times.

Ранее недалеко от населенного пункта тысячи моржей устроили лежбище на утесе Кожевникова. Несколько дней назад более ста животных, напуганные хищником, в панике спрыгнули с утеса и разбились. В результате туда в поисках пищи вышли белые медведи.

Население села — а это около 600 человек — оказалось под угрозой нападения медведя.

Так, 16 октября зверь уже пытался пробраться в жилой дом через окно.

Village besieged by polar bears as hundreds of terrorised walruses fall 38 metres to their deaths

Руководитель проекта «Медвежий патруль» Виктор Никифоров рассказал изданию, что для защиты от зверей селяне организовали патрули и отгоняют приближающихся к жилым зданиям животных.

В середине октября на один из заводов в Тюменской области пробрались медведица с медвежонком. После неудачной попытки выгнать животных в лес специалистам пришлось убить взрослую особь, а медвежонка — отловить. Участившиеся в последнее время визиты медведей в города экологи объясняют голодным годом.