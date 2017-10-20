В США началась кампания за импичмент Трампа

Миллиардер из США Том Стайер инициировал кампанию по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter.
Стайер опубликовал видео, в котором заявил, что Трамп угрожает СМИ, пользуется инвестициями зарубежных властей, а также привел США к порогу ядерной войны.
«Необходимо объявить импичмент и отстранить от должности настолько опасного президента», –заявил он.
Trump threatens our Constitution, our freedoms, and our lives. It’s time to begin impeachment proceedings. Join us. https://t.co/L5Azj0p6oA pic.twitter.com/rqQkt2aMn8— Tom Steyer (@TomSteyer) October 20, 2017
Напомним, ранее издатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за материалы, с помощью которых можно будет начать процедуру импичмента Трампа.