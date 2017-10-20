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В США началась кампания за импичмент Трампа

Korrespondent.net
Фото: EPA/ScanPix

Миллиардер из США Том Стайер инициировал кампанию по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter.

Стайер опубликовал видео, в котором заявил, что Трамп угрожает СМИ, пользуется инвестициями зарубежных властей, а также привел США к порогу ядерной войны.

«Необходимо объявить импичмент и отстранить от должности настолько опасного президента», –заявил он.

Напомним, ранее издатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за материалы, с помощью которых можно будет начать процедуру импичмента Трампа.

Дональд Трамп
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