В Африке пытаются локализовать вспышку смертельного вируса

В восточной части Уганды зафиксирована вспышка смертельно-опасной лихорадки Марбург. Специалисты Всемирной организации здравоохранения уже работают на местах для локализации очага заболевания, сообщает Центр новостей ООН.

«Специалисты ВОЗ пытаются купировать вспышку геморрагической лихорадки Марбурга в приграничных с Кенией районах на востоке Уганды», – говорится в сообщении.

Первый случай был подтвержден 17 октября, когда в местной больнице скончалась 50-летняя женщина. У нее на протяжении нескольких дней наблюдалась высокая температура с кровотечением, рвотой и диареей. Тремя днями ранее от аналогичных симптомов скончался ее брат.

«ВОЗ выделила 500 тысяч долларов из своего чрезвычайного фонда на финансирование мер по предупреждению распространения инфекции»,

– добавили в ООН.

Специалисты организации оказывают консультативную и экспертную поддержку минздраву Уганды. Кроме того, ведется наблюдение за лицами, контактировавшими с больными.

По словам представителя ВОЗ, Уганда в прошлом успешно справлялась со вспышками Эболы и лихорадки Марбурга. Но для того, чтобы остановить эту заразную болезнь, «необходимо принять срочные комплексные меры, которые требуют международной поддержки».

Геморрагическая лихорадка Марбург не поддается лечению и отличается высокой летальностью.

Она передается через зараженных людей и животных.

Как сообщал Корреспондент.net, на острове Мадагаскар разрастается эпидемия легочной чумы. От болезни уже умерли 94 человека, всего зарегистрировано 1153 случая заболевания. Специалисты ВОЗ опасаются, что чума уже могла распространиться за пределы острова.