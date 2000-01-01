Проституция от бывшей «Мисс Эстония»: даже полиция поражена масштабами

Разразившийся в среду скандал вокруг деятельности бывшей «мисс Эстония» Лауры Кыргемяэ повлек за собой множество сообщений о том, как в параллельном мире модельного бизнеса ведется масштабное сводничество. Ведущий следователь Пыхьяской префектуры Ардо Аарне признает, что даже он был поражен масштабами проблемы, пишет Postimees.

- О бизнесе Кыргемяэ стало известно благодаря нескольким сообщениям, опубликованным в СМИ. Были ли эти сообщения отправлены и в полицию, и как ими занимались? Мешает ли расследованию внимание СМИ?

- Информация поначалу поступала очень общая. Сейчас мы умнее, чем две недели назад. И объем информации поражает. Ее намного больше, чем мы ожидали. И сама ситуация ужасна, она превзошла любые опасения. О числах я говорить не могу, но это действительно примечательный объем информации.

В целом, внимание СМИ, конечно, мешает. Но уже сейчас это все заставляет молодежь задуматься: стоит ли идти в эту сферу и как делать в ней первые шаги. У многих, кто работал по этой модели или хотел совершать такие поступки, освещение этой темы в СМИ сейчас отбило аппетит.

- Некоторые девушки занимаются проституцией под прикрытием модельного бизнеса. Часто подозреваемые в сводничестве говорят, что если кто-то занялся сексом по доброй воле, то это его личное дело. Где проходит граница между вовлечением в проституцию обманом и свободной волей самого человека?

- Тяжело определить, идет ли речь об организованном сводничестве или о проявлении свободной воли человека. Наша задача распутать это так, чтобы вырисовались верные детали. Сводничество - вообще одна из самых сложных конструкций в уголовном праве. Секс не запрещен, брать деньги не запрещено, оплата не запрещена. У людей есть право заниматься проституцией и пользоваться услугами проституток. Но сексуальное посредничество незаконно. С кражей все просто: у кого-то что-то пропало, и все все понимают однозначно. Доказать сводничество чрезвычайно сложно. По этой конкретной ситуации я, к сожалению, не могу давать подробные комментарии.

Politsei: olukord on hullem, kui kartsime

Как уже сообщалось, в эстонских СМИ распространилась информация о бывшей «мисс Эстония», которая, предположительно, занималась сутенерством.

Согласно эксклюзивной информации портала Elu24, речь идет о красавице и обладательнице титула «Мисс» Лауре Кыргемяэ.

Бывшая мисс вместе с подругой основала в 2014 году агентство по пиару и модельному бизнесу Invidia Agency OÜ. По сегодняшним данным, в правление фирмы входит Лаура Кыргемяэ.

Проходившая собеседование в агентстве Invidia девушка рассказала порталу Elu24:

«За свидания с иностранцами обещали большие суммы – от 1200 до 2000 евро.

Иногда расплачивались не деньгами, а дарили одежду, аксессуары или смартфоны».

В 2016 году Кыргемяэ рассказала в интервью порталу Elu24: «По большей части в Эстонии мы занимаемся промо-мероприятиями, сейчас пытаемся пробиться с моделями и за границу,

у нас много красивых девушек, которые заслуживают того, чтобы они были и во многих других местах помимо Эстонии».

У Лауры, девять лет трудящейся в модельном бизнесе, знакомства и партнерские агентства по всей Европе.

Уже несколько месяцев портал Elu24 не может связаться с Лаурой Кыргемяэ, она просто недоступна. На сегодняшний день всевозможные ее телефоны выключены, аккаунты в соцсетях удалены. Связанная с предприятием Керстин Коорт тоже вне зоны доступа. Телефон отключен, на электронные письма она не отвечает.