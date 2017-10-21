Тревога в Мюнхене: мужчина с ножом напал на прохожих. Преступник задержан (видео)

Мужчина с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра, сообщила полиция баварской столицы. Газета Bild сообщает, что была целая череда нападений. У всех пострадавших ранения, которые не угрожают жизни.

Преступнику удалось бежать с места нападения, начались его поиски. Полиция в Twitter призвала жителей центра города оставаться дома.

Лента сообщений полиции Мюнхена

Bild утверждает, что нападавший или нападавшие атаковали жителей города в пяти различных местах в центре Мюнхена в районе Хайдхаузен.

О террористической подоплеке пока данных нет: мотивы нападавшего неизвестны.

DW сообщает, что в результате нападения или нападений пострадали четыре человека.

Позже поступило сообщение, что Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападениях с ножом на прохожих, которые произошли в центре города в субботу утром. О поимке подозреваемого сообщается на сайте Bild. Источник сообщения и какие-либо подробности не указываются.

Reuters сообщает, что в ближайшее время полиция проведет пресс-конференцию по поводу атаки и ее последствий.





Нападения с ножами - один из шаблонов терактов, которые получили распространение в последнее время. Они не требуют сложной организации и поиска оружия нападения. Также террористы используют автомобили, стремясь задавить как можно больше людей.

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