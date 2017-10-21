Премьер Испании: правительство Каталонии распустим, а парламент переизберем

Правительство Испании на заседании в субботу велело распустить правительство Каталонии и намерено провести новые выборы в мятежной автономии. Об этом сообщает El Pais.

Ограничение власти в автономии возможно по статье 155 конституции Испании. Она до настоящего момента не применялась ни разу. О том, что испанское правительство к ней прибегнет, было известно и раньше. В субботу Рахой с министра обсуждал, какие именно меры будут приняты.

Премьер после заседания вышел к СМИ и сообщил, что власть парламента Каталонии будет ограничена, а правительство (женералитат) распустят. Для этого, как сообщает El Pais, потребуется санкция сената - верхней палаты парламента.

La independencia de Cataluña y el artículo 155, últimas noticias en directo

Чем реально обернется решение Мадрида, пока неясно. Власти Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном посылали противоречивые сигналы: глава женералитата заявлял, что от независимости не откажется, но призывал к переговорам и подчеркивал, что считает важным придерживаться закона.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. За отделение от Испании выступили более 90% тех, кто пришел на участки. Власти страны итоги референдума не признали и назвали его незаконным.