Резня в Т/Ц Польши: задержанному выдвинули обвинения

Напавшему с ножом на посетителей торгового центра в городе Сталёва-Воля в Польше Конраду К. выдвинуты обвинения в убийстве и покушении на убийство нескольких человек. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает rmf24.pl.

Следователи не сомневаются, что задержанный мужчина хотел убить как можно больше людей.

«Как он заявил: эти ножи предназначены не для обороны, а для нападения», – сообщил прокурор Януш Возник.

По словам адвоката задержанного Лешека Августина, 27-летний мужчина во время беседы с ним был очень спокойным, уравновешенным, но признал, что объяснение его клиента было несколько хаотичным. Задержанный признал, что его лечили от психических заболеваний в течение трех лет и он чувствует, что над ним издеваются, но не хочет уточнять, кто именно.

Лешек Августин добавил, что задержанный купил ножи, потому что не знал, будет ли он подвергнут нападению, должен ли он защищаться или ему придется нападать на кого-то, кроме того, он находится в процессе развода с женой, с которой у него есть ребенок.

По данным СМИ, в результате нападения 51-летняя женщина погибла, а двое человек борются за свою жизнь.

Напомним, в пятницу, 20 октября, в польском городе Сталева Воля неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра.