Познер отреагировал на выдвижение Собчак в президенты (видео)

Российский телеведущий Владимир Познер похвалил свою коллегу по цеху Ксению Собчак, выдвинувшую свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 года в качестве кандидата «против всех». Свое мнение интервьюер выразил в колонке, опубликованной на его сайте.

«Давайте исходить из очевидных вещей: Ксения Собчак не рассчитывает стать президентом РФ. Она так и говорит. Но она говорит еще вот что: голосуя за меня, вы голосуете «против всех», то есть вы даете знать власти и прежде всего президенту Путину, что вас не устраивает нынешнее положение дел, что нет для вас подходящего кандидата», - пишет Познер.

Познер Online

По его мнению, если допустить, что за эту кандидатуру – Собчак/Против всех – проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина, то

это станет важным сигналом и реальным выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел.

И это игнорировать нельзя.

"Выдвинув свою кандидатуру таким образом, Ксения Собчак поступила смело. Она понимала, что все кому не лень осудят ее по самым разным направлениям. То есть она подставилась под удар. Для этого требуется некоторая отвага.

Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата «против всех». Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей", - заключает Познер.

Как уже сообщал Русский TVNET, телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости». Кроме того, у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как «кандидат против всех», и призывает желающих вступать в ее команду.

Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России (полный текст письма)

«Я - вне жестких идеологических рамок.

Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против.

Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле», - сообщается в письме.