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В Барселоне за независимость Каталонии митингуют сотни тысяч

Korrespondent.net 1
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Фото: Reuters/ScanPix

В Барселоне в субботу, 21 октября, началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии, в которой принимают участие несколько тысяч людей. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что участники шествия протестуют против ограничения автономии и роспуска правительства региона Мадридом. В протесте принимают участие глава женералитета Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Баселоны Ада Колау.

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Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия», и «Помогите Каталонии», а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.

Участники акции также призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как ожидается, шествие пройдет по Пасео де Грасия и завершится провозглашением манифеста и музыкальным концертом.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске регионального правительства Каталонии и новых выборах в регионе.

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