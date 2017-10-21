В Барселоне за независимость Каталонии митингуют сотни тысяч

В Барселоне в субботу, 21 октября, началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии, в которой принимают участие несколько тысяч людей. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что участники шествия протестуют против ограничения автономии и роспуска правительства региона Мадридом. В протесте принимают участие глава женералитета Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Баселоны Ада Колау.

La independencia de Cataluña y el artículo 155, últimas noticias en directo

La decisió Govern espanyol és un atemptat a la democràcia i la llibertat de Catalunya sense precedents. La resposta ha de ser contundent 1/4 pic.twitter.com/JrtCMQCDDq— Xavier Trias (@xaviertrias) October 21, 2017

Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия», и «Помогите Каталонии», а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.

Участники акции также призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как ожидается, шествие пройдет по Пасео де Грасия и завершится провозглашением манифеста и музыкальным концертом.

Esta pancarta pidiendo "libertad para Cataluña", ha cerrado la manifestación. pic.twitter.com/bqC0JOVwHR— Guillem Andrés (@Guillem_Andres) October 21, 2017

Напомним, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске регионального правительства Каталонии и новых выборах в регионе.