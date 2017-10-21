Каталония выступила против Мадрида: страсти накаляются

Правительство Испании пошло против закона, объявив о назначении представителя для каталонцев, заявил в субботу председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон.

«Женералитат родился не с нынешней испанской конституцией. Правительство (Испании - ИФ) самовольно и незаконно предложило назначить представителя для каталонцев. Не в первый раз каталонские властные институты получают удары со стороны Испании», - сказал К.Пучдемон. Об этом сообщает Интерфакс.

Лидер Каталонии обратится к местному парламенту с просьбой дать оценку действиям испанских властей

«На все предложения о диалоге ответ - либо молчание, либо репрессии», - добавил он. По его словам, «это худшее решение (испанских властей - ИФ) со времен Франко (каудильо Франсиско Франко правил Испанией в период с 1939 по 1975 годы - ИФ)».

«155 статья - это худшее нападение на Каталонию со времен, когда Ф.Франко упразднил женералитат», - отметил К.Пучдемон.

Directo | Puigdemont acusa al Gobierno de efectuar "el peor ataque a las instituciones de Cataluña" desde Franco https://t.co/1n8GhSCzQN pic.twitter.com/FcjupZTMad— EL PAÍS (@el_pais) October 21, 2017

«Я обращусь к полному составу парламента с просьбой обсудить попытку ликвидации нашей демократии», - подчеркнул он. К.Пучдемон завершил выступление, обратившись по-испански к испанским демократам и по-английски к гражданам и политикам Европы.

Глава правительства Испании фактически объявил о «государственном перевороте»

Председатель парламента Каталонии Карме Форкаделл в субботу подвергла критике действия властей Испании.

Комментируя предложенные испанским правительством меры по урегулированию кризиса в Каталонии, она заявила: «Мариано Рахой (глава правительства Испании - ИФ) фактически объявил о государственном перевороте, цель которого состоит в том, чтобы покончить с демократически избранным правительством. Это авторитарный переворот в стране-участнице ЕС».

По ее словам, «10 октября М.Рахой получил предложение о диалоге, первым ответом стало заключение двух человек (лидеров общественных движений Национальная каталонская ассамблея и «Омниум культураль» - ИФ) лишь за их идеи... политические заключенные в ответ на предложение диалога».

«Мы выражаем приверженность защите демократии, мы не сделаем ни шага назад, мы обещаем работать без устали для того, чтобы парламент (Каталонии) продолжил представлять то, за что голосовали каталонцы, мы привержены защите суверенитета Каталонии», - отметила она.

Между тем глава Каталонии Карлес Пучдемон, согласно сообщениям местной прессы, уже готовит одностороннее провозглашение независимости 23 октября. Таким образом он надеется провозгласить независимость раньше, чем Сенат одобрит принятые Рахоем меры, которые ограничат самоуправление региона.

Esta pancarta pidiendo "libertad para Cataluña", ha cerrado la manifestación. pic.twitter.com/bqC0JOVwHR— Guillem Andrés (@Guillem_Andres) October 21, 2017

Полмиллиона каталонцев вышли на улицы Барселоны

Как уже сообщал Русский TVNET, Барселоне в субботу, 21 октября, началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии, в которой принимают участие несколько тысяч людей. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что участники шествия протестуют против ограничения автономии и роспуска правительства региона Мадридом. В протесте принимают участие глава женералитета Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Баселоны Ада Колау.

Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия», и «Помогите Каталонии», а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.

Участники акции также призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как уже писал Русский TVNET, правительство Испании на чрезвычайной встрече ранее в субботу приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония, сообщил на пресс-конференции премьер Мариано Рахой.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

По словам М.Рахоя, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии».

Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.

La independencia de Cataluña y el artículo 155, últimas noticias en directo

Рахой заявил, что выборы в Каталонии должны пройти в течение полугода. После этого «ситуация будет урегулирована», считает он. Мадрид также объявил, что парламент Каталонии продолжит выполнять свои представительские функции, однако не сможет предложить своего кандидата на пост главы региона.

La decisió Govern espanyol és un atemptat a la democràcia i la llibertat de Catalunya sense precedents. La resposta ha de ser contundent 1/4 pic.twitter.com/JrtCMQCDDq— Xavier Trias (@xaviertrias) October 21, 2017

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. За отделение от Испании выступили более 90% тех, кто пришел на участки. Власти страны итоги референдума не признали и назвали его незаконным.