Навальный вышел на свободу и сразу же отправляется на митинг

Оппозиционер Алексей Навальный подтвердил свое освобождение после 20 суток административного ареста, опубликовав фото в Instagram. Он рассказал, что сегодня же отправляется на митинг в Астрахань.

«Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово, ведь я тамада» по радио. Готов к работе, - сообщил политик. - Вечером выступаю на митинге в Астрахани: парк «Дружба» (бывший парк АТРЗ), остановка «Жилгородок«. В 18-00. Приходите».

Свои митинги Навальный называет общественным давлением на Кремль с тем, чтобы его зарегистрировали кандидатом в президенты. Утром московские активисты вывесили на мосту у Кремля баннер « Путин - пора убирать. Навальный - пора выбирать».

Навального задержали 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол. 2 октября Симоновский районный суд Москвы арестовал его на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Суд счел, что он призвал приходить на митинг в Нижнем Новгороде после того, как власти города отозвали выданное разрешение. Навальный утверждал, что так делать нельзя, и считал встречу согласованной по закону.

За время, пока он был в изоляторе, о своем выдвижении объявила телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя кандидатом «против всех».