Глава Каталонии сравнил действия Мадрида с Франко

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что действия правительства Испании в -отношении Барселоны худшая атака на институты и жителей региона со времен военной диктатуры Франсиско Франко, передает Reuters.

Таким образом он прокомментировал решение испанских властей применить к Каталонии 155-ю статью конституции, которая ограничит автономию региона.

Пучдемон добавил, что эти меры незаконны, и каталонцы их не принимают. Он также призвал парламент Каталонии провести заседание, чтобы обсудить действия Мадрида и выработать ответное решение.

Напоним, что В Барселоне вечером 21 октября прошла массовая акция протеста, на которой участники призывали дать региону свободу и независимость. По данным городской полиции, в акции приняли участие 450 тысяч человек.

Правительство Испании решило ограничить самоуправление Каталонии после референдума, который прошел в регионе 1 октября.

При явке около 42 процента подавляющее большинство участников референдума (90 процентов) высказались от отделение Каталонии от Испании. Верховный суд Испании и правительство страны признали референдум незаконным.

Сразу после референдума Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, но одновременно приостановил ее вступление в силу.

Он также предложил Мадриду провести переговоры о независимости региона, добавив, что если власти на диалог не пойдут, то каталонский парламент может проголосовать за формальное объявление независимости.