«США выписали Ким Чен Ыну черную метку»

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что заявление главы ЦРУ США Майка Помпео о Северной Корее свидетельствует о том, лидеру КНДР «выписана черная метка». Об этом он написал в своем твиттере.

«Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима», — написал он.

Ранее глава ЦРУ попросил не спрашивать его в случае исчезновения Ким Чен Ына.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что не стоит обращаться к нему с вопросами, если лидер КНДР Ким Чен Ын внезапно «исчезнет».

«Если Ким Чен Ын пропадет, учитывая историю ЦРУ, то я просто не буду говорить об этом», — сказал он на форуме Фонда защиты демократий в Вашингтоне.