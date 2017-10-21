В Москве выпал снег, Эстонию накроет снегом. А нам к чему готовиться?

Эстонские синоптики предупреждают, что к концу следующей недели может пойти настоящий снег.

По данным метеослужбы Эстонии, на следующей неделе погода резко сменит характер — дневная температура воздуха будет не выше 5-6 градусов тепла, по ночам столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки. В начале недели местами пройдет мокрый снег, а к концу недели выпадет уже настоящий снег.

Между тем, в Москве первый снег уже выпал, с чем российские пользователи соцсетей 22 октября и поздравляют друг друга.

С первым снегом!!!🌨🌨🌨☃️🍁#осень #октябрь#первыйснег A post shared by Tatyana Koreshkova (@tatyanakoreshkova) on Oct 21, 2017 at 2:01am PDT

❄️❄️❄️❄️❄️#октябрь#снег#скорейбылето 😂 A post shared by Elena Zubareva (@elena__postnikova) on Oct 21, 2017 at 3:48am PDT

А что у нас? Напомним, что в ночь на понедельник начнут сгущаться тучи, температура воздуха ожидается в пределах от плюс 3 до минус 2 градусов. Днем усилится восточный ветер, местами пройдет дождь и мокрый снег, воздух прогреется до плюс 4-5 градусов. Во вторник синоптики обещают восточный, юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 6-11 м/с.

Местами возможен небольшой дождь, а с утра - и мокрый снег.

Днем столбик термометра поднимется лишь до отметки плюс 4 градусов. Холодная погода с порывистым ветром, кратковременным дождем и мокрым снегом ожидается и в среду.

Ночная температура воздуха в первой половине новой недели будет держаться в пределах от минус 4 до + 4 градусов. В Видземе в отдельные ночи возможны заморозки до -5 градусов. Во второй половине недели, согласно нынешним прогнозам, станет немного теплее.

Суббота, по прогнозам синоптиков, будет солнечной, с небольшой облачностью. Воздух днем прогреется до +5,+10 градусов. Впрочем, природа может внести свои коррективы и, вполне возможно, именно на грядущей неделе мы поздравим друг друга с первым снегом.