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В Англии мужчина с обрезом взял в заложники посетителей боулинга

NEWSru.com
Фото: AP/Scanpix

Вооруженный мужчина захватил в воскресенье заложников в здании боулинг-клуба в городе Нанитон графства Уоркшир в центральной части Англии. Об инциденте сообщает Daily Mirror. Twitter региональной полиции сообщает об инциденте в развлекательном парке Bermuda, но без подробностей.

По данным Mirror, нападавший вооружен обрезом. Число заложников уточняется.

The Sun передает, что неизвестный человек удерживает людей в боулинг-клубе MFA в парке Bermuda.

Известно, что во время сеанса был закрыт соседний кинотеатр Odeon - оттуда не выпускают посетителей. Региональное издание Coventry Telegraph публикует несколько твитов от людей, которые утверждают, что находятся в блокированном здании кинотеатра.

ТАСС передает, что правоохранители заблокировали вход на детскую игровую площадку и тренажерный зал по соседству.

В полицейском Twitter информации минимум: «Офицеры полиции в настоящий момент занимаются инцидентом, происходящим в Bermuda Park в Нанитоне. Пожалуйста, избегайте этой зоны».

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