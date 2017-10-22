В Англии мужчина с обрезом взял в заложники посетителей боулинга

Вооруженный мужчина захватил в воскресенье заложников в здании боулинг-клуба в городе Нанитон графства Уоркшир в центральной части Англии. Об инциденте сообщает Daily Mirror. Twitter региональной полиции сообщает об инциденте в развлекательном парке Bermuda, но без подробностей.

По данным Mirror, нападавший вооружен обрезом. Число заложников уточняется.

The Sun передает, что неизвестный человек удерживает людей в боулинг-клубе MFA в парке Bermuda.

Известно, что во время сеанса был закрыт соседний кинотеатр Odeon - оттуда не выпускают посетителей. Региональное издание Coventry Telegraph публикует несколько твитов от людей, которые утверждают, что находятся в блокированном здании кинотеатра.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.— Warwickshire Police (@warkspolice) 22 October 2017

ТАСС передает, что правоохранители заблокировали вход на детскую игровую площадку и тренажерный зал по соседству.

В полицейском Twitter информации минимум: «Офицеры полиции в настоящий момент занимаются инцидентом, происходящим в Bermuda Park в Нанитоне. Пожалуйста, избегайте этой зоны».