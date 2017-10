В Англии мужчина с обрезом взял в заложники посетителей боулинга

По данным Mirror, нападавший вооружен обрезом. Число заложников уточняется.

The Sun передает, что неизвестный человек удерживает людей в боулинг-клубе MFA в парке Bermuda.

Известно, что во время сеанса был закрыт соседний кинотеатр Odeon - оттуда не выпускают посетителей. Региональное издание Coventry Telegraph публикует несколько твитов от людей, которые утверждают, что находятся в блокированном здании кинотеатра.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.— Warwickshire Police (@warkspolice) 22 October 2017