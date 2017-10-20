LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях

Lenta.ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй | Фото: AFP/LETA

Пользователи соцсетей высмеяли фотографию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите Европейского союза.

На снимке политик, сидящая в одиночестве за столом переговорной комнаты, выглядит очень грустной и покинутой.

«Фотографии Терезы Мэй с европейских саммитов все больше напоминают кадры с похорон», — съязвил Number10cat.

"Сейчас все остальные лидеры ЕС вышли играть на улицу, а ты сидишь и думаешь, что же ты, черт возьми, натворила», — пошутил TechnicallyRaarrrghh.

По мнению еще одного пользователя, этот снимок иллюстрирует то, чем закончится выход Великобритании из Евросоюза.

«Brexit, итог», —прокомментировал он.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.

Brexit ЕС
0 Комментарии