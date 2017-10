Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях

На снимке политик, сидящая в одиночестве за столом переговорной комнаты, выглядит очень грустной и покинутой.

«Фотографии Терезы Мэй с европейских саммитов все больше напоминают кадры с похорон», — съязвил Number10cat.

"Сейчас все остальные лидеры ЕС вышли играть на улицу, а ты сидишь и думаешь, что же ты, черт возьми, натворила», — пошутил TechnicallyRaarrrghh.

Pictures of Theresa May at European summits increasingly look like she's attending a funeral. Apt. pic.twitter.com/8vP2Bnd6tm— Larry the Cat (@Number10cat) 20 October 2017