Трамп: Без Twitter я бы не стал президентом

Несмотря на то, что его неоднократно просили отказаться от своей любви писать «твиты», американский президент Дональд Трамп уверен, что именно благодаря социальными сетям он победил на выборах.

«По правде говоря, я сомневаюсь, что сидел бы здесь перед вами, если бы не соцсети», - заявил он в воскресном интервью для Fox Business Network.

Глава Белого дома считает социальные сети своим оружием в борьбе с несправедливым и предвзятым отношением к нему прессы. Свои странички в Facebook, Twitter и Instagram (на которые в общей сложности подписаны 125 млн. человек) Трамп называет «потрясающей платформой».

«Когда кто-то что-то обо мне говорит, я могу пойти, клац-клац-клац и разобраться с этим. Иначе бы мне никогда не дали права голоса», - уверен он.

Трамп считает неоднозначным мнение, будто частые «твиты» вредят его репутации.

«У меня есть друзья, которые говорят: «Не пользуйся социальными сетями«. Видите ли, я не называю это твитами. Это как пишущая машинка – как только я дописываю, это тут же оказывается в ваших передачах. Я имею в виду, что на днях я что-то опубликовал, а через две секунды я уже вижу это в твоем шоу», - сказал президент ведущему.

Дональд Трамп утверждает, что соцсети ему помогают объяснить свои слова, которые могли быть преподнесены или восприняты превратно.

"Знаете, что я обнаружил? Те, кто не хочет, чтобы я писал "твиты" – это враги, люди, которым действительно не нравится то моя победа на выборах и иже с ней. Вот все они говорят, что я не должен "твитить", - резюмировал американский лидер.