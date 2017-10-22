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Британская полиция взяла штурмом боулинг-клуб, захваченный вооруженным преступником

NEWSru.com
Фото: AP/ScanPix

Британская полиция в ходе спецоперации задержала вооруженного мужчину, который в воскресенье днем захватил заложников в здании боулинг-клуба в городе Нанитон графства Уоркшир в центральной части Англии. Телеканал BBC со ссылкой на директора заведения Мехди Афшара передает, что в результате штурма никто не пострадал.

В беседе с телеканалом Sky News Афшар рассказал, что, по неподтвержденным данным, захватчик может быть бывшим мужем или бойфрендой одной из женщин, оказавшихся в заложниках.

«Мы полагаем, исходя из того, что сказал мне мой администратор, что он является бывшим мужем или бывшим бойфрендом одной из сотрудниц», - цитирует директора боулинг-клуба ТАСС.

Отметим, что в полиции графства Уорикшир практически сразу отвергли версию, согласно которой инцидент в клубе имеет отношение к терроризму.

Как сообщалось ранее, мужчина с обрезом захватил в заложники двух сотрудников боулинг-клуба MFA Bowl. Полиция оперативно заблокировала вход в это заведение, а также в другие соседние с ним помещения, в частности на детскую площадку, в тренажерный зал и в кинотеатр.

Над зоной инцидента кружил полицейский вертолет, а вертолет скорой медицинской помощи приземлился на территории парка, где находится боулинг-клуб.

Правоохранители вели переговоры с вооруженным мужчиной с целью разрешения инцидента мирным путем.

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