Необычное дело в Эстонии: от государства требуют 700 000 евро за потерю завещания

Эстония ждет судебного решения по необычному делу: от государства требуют 700 000 евро за потерю завещания, которое пропало из папки с документами.

Административный суд теперь должен решить, является ли уездный суд виновным в ситуации, когда в ходе уголовного дело виновного установить так и не удалось, сообщает ERR.

Георгий Брасе написал нотариально заверенное завещания в пользу своей приемной дочери, которую он удочерил, когда ей было пять лет. Однако после этого с последней и, как он утверждает, настоящей волей покойного объявился родной сын Брасе Владимир.

В этом споре о наследстве не было бы ничего необычного, если бы не то обстоятельство, что последняя воля Георгия Брасе пропала из папки с документами о наследстве.

«Окружной суд во время заседания начал рассматривать эту папку и выяснил, что оттуда выдрана страница и видны следы этого действия, но кто, когда и каким образом это сделал – пока не известно»,

- сказал представитель приемной дочери, юрист бюро Iustus Марко Воронович.

Владимир Брасе подал на государство в суд за потерю завещания и требует выплатить ему 700 000 евро.