Авария с 6 жертвами на Украине: В крови 20-ей мажорки нашли наркотики

В среду, 18 октября, в девять часов вечера на Украине, на одной из центральных улиц Харькова в результате наезда внедорожника погибли пять человек, еще шестеро, в том числе беременная женщина, попали в больницу в очень тяжелом состоянии.

Причиной резонансного ДТП в украинском Харькове стали уличные гонки, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Lexus с 20-летней девушкой за рулем после столкновения с внедорожником вылетел на тротуар в толпу пешеходов,

ожидавших зеленого сигнала светофора.

За рулем «Лексуса» была Елена Зайцева. Ее отчим накануне заявил СМИ, что его дочь ни разу не нарушала правила за два года, что водит автомобиль. «Ее ударили, понимаете. Машина вдребезги. Ее просто бросило. Ну как «Туарег» ехал...; непонятно, как он ее так ударил», - сказал Василий Зайцев изданию Kharkiv Today.

На видео момента ДТП видно, что Елена вылетела на перекресток на красный свет, и там в ее машину въехал внедорожник Volkswagen.

Освидетельствование показало, что Зайцева была трезвой. Ее сразу взяли под стражу. Станислав Зайцев говорит, что его «ребенок ничего не ест» целые сутки, а увидеться им не дали.

Открыто уголовное производство, задержанной Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокурор: В крови Зайцевой нашли опиаты

В крови Елены Зайцевой, которая стала виновницей масштабной аварии в Харькове, нашли следы наркотиков. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил прокурор Максим Блохин.

«У Зайцевой установлен факт употребления опиатов», - заявил он.

По словам прокурора, он только что получил результаты анализа и попросил суд подшить их к делу, сообщает korrespondent.net.

Буквально перед этим Зайцева заявила, что регулярно проходит медобследования и лечение в связи с застарелой травмой - ушиб головного мозга. Но перед аварией никаких медикаментов не принимала.

Она не мажорка: Однокурсницы Зайцевой вступились за виновницу ДТП

Одногруппники Алены потрясены.

«Всем очень тяжело. Алена очень спокойная, неконфликтная личность.

Я бы не охарактеризовала ее, как мажорку», - говорит староста группы Анна Дадеко. Несмотря на это, деньги в семье есть – и немалые.

Это признают и в прокуратуре, где будут просить ареста для подозреваемой в совершении ДТП, сообщает tsn.ua.

«Во-первых, это резонансное преступление для города. Во-вторых, это количество погибших. В-третьих, мы прекрасно понимаем, что это семья, которая имеет средства для того, чтобы исчезнуть с территории государства», - пояснила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.