В Эстонии море выбросило на берег пакеты с неизвестным веществом

Море выбросило на берег в районе Лохусалу Харьюского уезда большую партию расфасованного в пакеты неизвестного вещества, возможно наркотического — местные жители сообщили о своей находке в полицию.

Об этом пишет портал новостей вещания ERR, отмечая, что сотрудники полиции в течение выходных собирали с морского берега пакеты с предположительно наркотическим веществом, которые выбросило на протяжении более 10 километров.

Содержимое пакетов отправлено на экспертизу, до ее завершения полиция не уточняет, что именно в них было и сколько.

Местные жители сообщили о своей находке в полицию в пятницу и в течение выходных почти полсотни сотрудников полиции килограммами собирали пакеты с морского берега.

Об этом сообщил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро.

По его словам, эстонская полиция уже направила запрос своим зарубежным коллегам в нескольких странах и ждет ответов, из которых можно будет делать выводы, является ли данный случай частью целой системы по транспортировке наркотиков.

«Если находка окажется наркотиком, то это будет весьма значительное количество, весомое для соответствующей статистики», - добавил Пикаро.

Он отметил, что за последнее десятилетие доставка наркотиков в Эстонии таким способом встречалась очень редко.